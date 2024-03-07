Группа Ceetrus, дочка французской Ашан, у которой 300 торговых центров в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, пишут сегодня "Ведомости". Купить активы Ceetrus хочет логистический оператор "Лидертранс" из Татарстана. Ничего про альтернативных претендентов на активы источнику пока неизвестно.

По данным "Ведомостей", продажа торговых центров проходит согласование правительственной комиссии или уже одобрена ею.

Ceetrus владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах "Ашан" в России. Рыночная стоимость активов компании оценивается в 21,6 млрд рублей. Торговые центры и галереи Ceetrus являются привлекательными для инвесторов из-за возможного дисконта к рыночной цене. По мнению аналитиков, многие из активов Ceetrus находятся в регионах с меньшей конкуренцией. Разношерстный портфель активов является основным риском для инвестора.

Компания Ceetrus входит во французскую группу Auchan и управляет 40 торговыми центрами и галереями в России. Ей принадлежат торговые комплексы "Акварель" в разных городах России и комплекс "Тройка" в Москве. Также консультанты утверждают, что Ceetrus владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах "Ашан". Общий размер портфеля компании составляет примерно 180 000 квадратных метров, по их словам. Однако на сайте Ceetrus указана цифра в 150 000 квадратных метров.





