Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах

В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.
Контрольные работы будут разработаны по всем современным федеральным образовательным стандартам. Подобная работа позволит провести детальный анализ недостатков российского образования, а также укажет на что стоит обратить внимание и усовершенствовать.
Министр просвещения Сергей Кравцов лично одобрил данную инициативу. В случае, если в классе будут ученики плохо сдавшие итоговую контрольную работу или показавшие неудовлетворительные результаты, учителей направят на курсы повышения квалификации.
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