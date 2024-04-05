Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах

В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.

Контрольные работы будут разработаны по всем современным федеральным образовательным стандартам. Подобная работа позволит провести детальный анализ недостатков российского образования, а также укажет на что стоит обратить внимание и усовершенствовать.

Министр просвещения Сергей Кравцов лично одобрил данную инициативу. В случае, если в классе будут ученики плохо сдавшие итоговую контрольную работу или показавшие неудовлетворительные результаты, учителей направят на курсы повышения квалификации.