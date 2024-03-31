Ученые выяснили, что два года учебы замедляют старение на 2-3%

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, проведенное американскими, британскими и норвежскими учеными, обнаружило, что образование может замедлить процесс старения человеческого организма. Анализируя данные 3101 человека из трех поколений, ученые использовали инновационный метод анализа эпигенетических часов для определения биологического возраста.

Результаты показали, что каждые два года обучения в школе снижают скорость старения на 2-3%. Хотя точные механизмы этой связи требуют дополнительного изучения, предполагается, что доступ к лучшей медицинской помощи и здоровый образ жизни могут играть роль.

Эти результаты подчеркивают важность образования не только для профессионального роста, но и для общего здоровья и долголетия. Это также может послужить основой для разработки новых стратегий в образовании и здравоохранении, направленных на поддержание здоровья и продолжительности жизни, сообщает Planet Today.