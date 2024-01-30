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Ежегодное образование снижает риск преждевременной смерти на 2%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:05

Ежегодное образование снижает риск преждевременной смерти на 2%

Замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре, Екатерина Алтабаева, подчеркнула важность образования в достижении семейного и карьерного благополучия, что положительно влияет на увеличение продолжительности жизни.

Международные ученые выявили, что каждый год обучения уменьшает риск преждевременной смерти на 2%, и этот эффект сохраняется независимо от страны, социального статуса и пола. Люди с образованием имеют на 34% меньший риск смерти по сравнению с теми, кто не получил образование.

Сенатор Алтабаева согласилась с выводами исследования, подчеркнув, что интеллектуальное развитие и удовлетворение от работы содействуют здоровью. Она подчеркнула важность осознания молодыми людьми, что образование играет ключевую роль в будущем успехе и благополучии, не ограничиваясь немедленной материальной выгодой, сообщает СенатИнформ.

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