Результаты социальных опросов показывают, что для работодателей важно наличие высшего образования у кандидатов

Результаты социальных опросов от портала "Работа.ру" и системы "СберПодбор" свидетельствуют о том, что в России высшее образование продолжает играть ключевую роль при найме персонала. Исследование, в котором участвовали 400 рекрутеров компаний, выявило, что 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования у кандидатов.
Аналитики подчеркивают, что для 36% работодателей важность высшего образования проявляется при найме специалистов, а для 35% — при выборе руководителей. Для 15% компаний диплом имеет ключевое значение при формировании высшего менеджмента, а для 10% — при отборе сотрудников среднего звена.
Высшее образование приносит с собой ряд преимуществ, среди которых 78% представителей бизнеса выделяют формирование полезных навыков, таких как умение учиться, анализировать информацию и искать нужные знания. Для 46% компаний важным является также формирование дисциплины и самоорганизации во время учебы, что рассматривается как важный аспект в рабочей среде. Также 46% работодателей подчеркивают, что высшее образование способствует получению прикладных знаний, применимых в профессиональной деятельности.
Эти результаты подчеркивают, что высшее образование не только остается ключевым элементом формирования трудовых ресурсов, но также является гарантом развития технических навыков и формирования личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной карьеры, сообщает Planet Today.
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