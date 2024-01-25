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Результаты социальных опросов показывают, что для работодателей важно наличие высшего образования у кандидатов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:51

Результаты социальных опросов показывают, что для работодателей важно наличие высшего образования у кандидатов

Результаты социальных опросов от портала "Работа.ру" и системы "СберПодбор" свидетельствуют о том, что в России высшее образование продолжает играть ключевую роль при найме персонала. Исследование, в котором участвовали 400 рекрутеров компаний, выявило, что 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования у кандидатов.

Аналитики подчеркивают, что для 36% работодателей важность высшего образования проявляется при найме специалистов, а для 35% — при выборе руководителей. Для 15% компаний диплом имеет ключевое значение при формировании высшего менеджмента, а для 10% — при отборе сотрудников среднего звена.

Высшее образование приносит с собой ряд преимуществ, среди которых 78% представителей бизнеса выделяют формирование полезных навыков, таких как умение учиться, анализировать информацию и искать нужные знания. Для 46% компаний важным является также формирование дисциплины и самоорганизации во время учебы, что рассматривается как важный аспект в рабочей среде. Также 46% работодателей подчеркивают, что высшее образование способствует получению прикладных знаний, применимых в профессиональной деятельности.

Эти результаты подчеркивают, что высшее образование не только остается ключевым элементом формирования трудовых ресурсов, но также является гарантом развития технических навыков и формирования личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной карьеры, сообщает Planet Today.

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