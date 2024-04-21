Трое обвиняемых в поставке некачественных продуктов были признаны виновными и арестованы, заявляют в пресс-службе Басманного суда столицы. Продовольствие должно было быть доставлено в российскую армию.

- Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что даже испорченная продукция поставлялась злоумышленниками по завышенным ценам. В качестве обвинения им вменялась часть четвертая статьи 160, которая подразумевает растрату в особо крупном размере.