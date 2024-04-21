Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Обвиняемые в поставке некачественных продуктов для армии арестованы
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:02

Обвиняемые в поставке некачественных продуктов для армии арестованы

Трое обвиняемых в поставке некачественных продуктов были признаны виновными и арестованы, заявляют в пресс-службе Басманного суда столицы. Продовольствие должно было быть доставлено в российскую армию.

- Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что даже испорченная продукция поставлялась злоумышленниками по завышенным ценам. В качестве обвинения им вменялась часть четвертая статьи 160, которая подразумевает растрату в особо крупном размере.

Мир

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Ими стали размахивать активисты демократической партии.

Читать полностью
В США одобрили конфискацию российских активов

В США одобрили конфискацию российских активов

Активы будут изъяты в пользу Украины.

Читать полностью

Общество

Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов

Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов

Возможное отключение вызвано повреждениями объектов энергетики страны.

Читать полностью
Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Участие в мероприятии приняли сотрудники ведомства.

Читать полностью

Новости