Трое обвиняемых в поставке некачественных продуктов были признаны виновными и арестованы, заявляют в пресс-службе Басманного суда столицы. Продовольствие должно было быть доставлено в российскую армию.
- Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года, - говорится в сообщении.
Отмечается также, что даже испорченная продукция поставлялась злоумышленниками по завышенным ценам. В качестве обвинения им вменялась часть четвертая статьи 160, которая подразумевает растрату в особо крупном размере.
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