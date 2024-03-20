Исполнительный директор исследовательской компании IndexBox Екатерина Колина рассказала о повышении спроса на шоколадные изделия у россиян. Только за последние 10 лет интерес вырос на 30 процентов, а среднее количество продукции на человека составило почти шесть килограммов в 2023 году.

Сравнивая количество с показателями Германии, где в год приходится 10 килограммов на человека, это не так уж и много, однако эксперт считает, что звоночек тревожный - не исключено, что россияне заедают стресс.

По словам Колиной, у сладостей на рынке России хорошие перспективы. Единственная проблема - подорожание продукции из-за дефицита какао-бобов. Только за последние месяцы стоимость сырья выросла в два раза.