Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.03.2024 : 92,2243
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.03.2024 : 100,1047
Сладкая жизнь: В России стали потреблять больше шоколадных изделий
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:03

Сладкая жизнь: В России стали потреблять больше шоколадных изделий

Исполнительный директор исследовательской компании IndexBox Екатерина Колина рассказала о повышении спроса на шоколадные изделия у россиян. Только за последние 10 лет интерес вырос на 30 процентов, а среднее количество продукции на человека составило почти шесть килограммов в 2023 году.

Сравнивая количество с показателями Германии, где в год приходится 10 килограммов на человека, это не так уж и много, однако эксперт считает, что звоночек тревожный - не исключено, что россияне заедают стресс.

По словам Колиной, у сладостей на рынке России хорошие перспективы. Единственная проблема - подорожание продукции из-за дефицита какао-бобов. Только за последние месяцы стоимость сырья выросла в два раза.

Мир

Россия и Запад будут решать судьбу Украины между собой, считает Польша

Россия и Запад будут решать судьбу Украины между собой, считает Польша

Обозреватель польского издания написал мнение по поводу международного конфликта.

Читать полностью
Эксперт Риттер: Переизбрание Путина продемонстрировало отношение россиян к государственной системе

Эксперт Риттер: Переизбрание Путина продемонстрировало отношение россиян к государственной системе

В США отметили веру россиян в будущее страны, как непоколебимую.

Читать полностью

Общество

Россияне уверены, что выборы президента прошли честно

Россияне уверены, что выборы президента прошли честно

Это подтвердили 83 процента опрошенных.

Читать полностью
Эксперты: В России следует ожидать повышения цен на мясо

Эксперты: В России следует ожидать повышения цен на мясо

Продукт вырастет в стоимости из-за внешних факторов.

Читать полностью

Новости