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Эксперты: В России следует ожидать повышения цен на мясо
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:10

Эксперты: В России следует ожидать повышения цен на мясо

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов спрогнозировал повышение цен на мясо в России. По его мнению, к концу 2024 года разница составит 10 процентов по сравнению с январем.

В числе причин изменения ценников эксперт называет рост стоимости комбикормов для хозяйств, дорогие кредиты и обслуживание, а также изменения курса рубля.

У курятины отдельная история - она подорожает больше всего из-за снижения объемов производства.

- Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция - мясо курицы, - говорит Чеглов. - Далее я бы поставил свинину.

Индейка и говядина, по его мнению, будут уверенно держать примерную планку.

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