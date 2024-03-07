В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики рассказали о том, как проходят переговоры между Москвой и Дубаем по поводу поставок продукции из сферы пищевой промышленности. На сотрудничество претендуют семь российских компаний.
- В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч, - рассказал подробности министр правительства Москвы, глава департамента Владислав Овчинский. - На переговорах московские компании обсудили экспорт продукции и возможность открытия на территории этих стран контрактных производств.
Москва надеется, что экспортные потоки будут стабильно увеличиваться. Начиная с 2022 года, отечественные компании нашли новых партнеров среди компаний Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
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