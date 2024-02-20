Опрос Аналитического центра Национального агентства финансовой информации показал, что россияне стали больше тратить на продукты. И это не из-за увеличения продуктовой корзины, а из-за роста цен. В среднем увеличение составило 4,5 тысячи рублей, а сумма в месяц вышла на уровень 21,1 тысяча рублей.

При этом большинство стараются покупать продукты в обычных супермаркетах - это 74 процента россиян. Те, кто производит продукты через интернет, вынуждены переплачивать - судя по опросу, они тратят на еду в два раза больше.

На данный момент покупка продуктов стоит в первых строчках расходов граждан страны. Еда отнимает около трети общего дохода, говорят эксперты. Опрос происходил среди 1,6 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России.