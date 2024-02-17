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Немецкую помощь не оценили: бесплатные продукты для украинских беженцев оказывались на помойке
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:16

Немецкую помощь не оценили: бесплатные продукты для украинских беженцев оказывались на помойке

Издание Focus опубликовало информацию о том, как распорядились благотворительностью украинские беженцы в Германии. По словам местных жителей в городе Гера все упаковки продуктов, полученные бесплатно в сети общепита Geraer Tafel, приезжие выбрасывали на помойку.

- Сыр, салат, йогурт, специи - безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия - в середине декабря оказались в мусорном баке, - говорится в статье. - По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам.

Одним из свидетелей стал Винфрид Стекер, который проследил за людьми, выкидывавшими продукты. По его словам, он нашел автомобиль с украинскими номерами.

Руководство заведения очень расстроено таким вандализмом.

- Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик, - подчеркнула глава общепита Гизельда Шедлих.

Украинскую пару уже нашли, они постоянно пользовались услугами заведения. На данный момент их продовольственная карта аннулирована.

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