Издание Focus опубликовало информацию о том, как распорядились благотворительностью украинские беженцы в Германии. По словам местных жителей в городе Гера все упаковки продуктов, полученные бесплатно в сети общепита Geraer Tafel, приезжие выбрасывали на помойку.

- Сыр, салат, йогурт, специи - безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия - в середине декабря оказались в мусорном баке, - говорится в статье. - По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам.

Одним из свидетелей стал Винфрид Стекер, который проследил за людьми, выкидывавшими продукты. По его словам, он нашел автомобиль с украинскими номерами.

Руководство заведения очень расстроено таким вандализмом.

- Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик, - подчеркнула глава общепита Гизельда Шедлих.

Украинскую пару уже нашли, они постоянно пользовались услугами заведения. На данный момент их продовольственная карта аннулирована.