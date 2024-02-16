Эксперты проанализировали изменение ценников на прилавках Камчатки за январь 2023 года. Самый большой скачок коснулся огурцов - с 469 рублей до 629 рублей, и сметаны - 693 рублей в декабре и 742 рубля через месяц. Горох и фасоль не отстают, прибавив в стоимости 4,8 процента.
По словам аналитиков, усредненное повышение цен на продукты составило 1,45 процента. Такого роста ни разу не наблюдалось в 2023 году - максимальный показатель был зафиксирован в ноябре и составил 1,26 процента.
В список подорожавших продуктов также вошли майонез, молоко, сосиски и сардельки, а также рыба, как мороженая, так и разделанная.
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