Депутаты подготовили новый законопроект, по которому раздача продуктов с истекшим сроком годности будет запрещена, а занимающиеся такой деятельностью будут оштрафованы. Соответствующий документ уже практически готов к внесению в Госдуму.

В основном закон коснется тех организаций, которые занимаются благотворительностью: фондам и некоммерческим организациям (НКО), В качестве наказания депутаты намерены ввести штрафы на сумму от 10 до 20 тысяч, ИП - от 20 до 30 тысяч, юрлицам - от 100 до 300 тысяч рублей.

Как считают авторы документа, новые меры помогут сократить риски распространения небезопасных продуктов - это депутаты отметили в пояснительной записке. В будущем чиновники планируют поработать над улучшением законов «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».