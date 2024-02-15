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Просрочка – не благотворительность: раздавать просроченные продукты запретят
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:01

Просрочка – не благотворительность: раздавать просроченные продукты запретят

Депутаты подготовили новый законопроект, по которому раздача продуктов с истекшим сроком годности будет запрещена, а занимающиеся такой деятельностью будут оштрафованы. Соответствующий документ уже практически готов к внесению в Госдуму.

В основном закон коснется тех организаций, которые занимаются благотворительностью: фондам и некоммерческим организациям (НКО), В качестве наказания депутаты намерены ввести штрафы на сумму от 10 до 20 тысяч, ИП - от 20 до 30 тысяч, юрлицам - от 100 до 300 тысяч рублей.

Как считают авторы документа, новые меры помогут сократить риски распространения небезопасных продуктов - это депутаты отметили в пояснительной записке. В будущем чиновники планируют поработать над улучшением законов «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

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