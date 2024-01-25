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Стандартный завтрак для россиян стал более экономным: люди отказываются от привычных продуктов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:00

Стандартный завтрак для россиян стал более экономным: люди отказываются от привычных продуктов

Эксперты подсчитали, насколько снизилось потребление одних из самых популярных продуктов, которые используют для завтрака. Россияне стали больше отказывать себе в питании, снизив потребление еды.

При подсчете использовались данные о покупках батона, ветчины, сливочного масла, сыра, огурцов, орехов, сахара и растворимого кофе.

Выяснилось, что индекс по покупке кофе стал меньше на 10,4%, ветчина упала в спросе на 7,9%, а сливочное масло на 0,6%. Свои позиции пока сохраняют батон и сахар - их россияне пока покупают в прежнем объеме.

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