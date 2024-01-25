Эксперты подсчитали, насколько снизилось потребление одних из самых популярных продуктов, которые используют для завтрака. Россияне стали больше отказывать себе в питании, снизив потребление еды.

При подсчете использовались данные о покупках батона, ветчины, сливочного масла, сыра, огурцов, орехов, сахара и растворимого кофе.

Выяснилось, что индекс по покупке кофе стал меньше на 10,4%, ветчина упала в спросе на 7,9%, а сливочное масло на 0,6%. Свои позиции пока сохраняют батон и сахар - их россияне пока покупают в прежнем объеме.