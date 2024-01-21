Экологию приморских водно-болотных угодий улучшил город Хайкоу на Хайнане

В последние годы город Хайкоу, административный центр южнокитайской провинции Хайнань, достиг значительного прогресса в улучшении экологии прибрежной зоны водно-болотных угодий, примыкающей к морю. По данным издания, усилия местных властей и общественности позволили прибрежной зоне города достичь "гармоничного сосуществования человека и природы".
Благодаря систематической уборке мусора, приносимого волнами, береговая полоса стала полностью чистой. В 2022 и 2023 годах качество морской воды в бухте Хайкоу, замеренное экологами, стало одним из самых высоких в Китае, включившись в список лучших акваторий страны.
Директор Научно-исследовательского института болотных угодий Хайкоу, Лу Ган, отметил, что прибрежная зона обладает разнообразной экосистемой. Город является маршрутом миграции перелетных птиц, которые каждый год прилетают на Хайнань для зимовки. В бухте можно наблюдать белых цапель, особенно обитающих в национальном природном заповеднике Дунчжайган (восточная часть Хайкоу), сообщает ТАСС.
Улучшение экологии привело к увеличению количества рыбы и креветок в мелководье, служащих пищей для птиц. В результате эти места стали идеальными для размножения пернатых. Управление охраны окружающей среды Хайкоу подчеркнуло, что власти будут продолжать улучшать экологию прибрежной зоны, способствуя формированию идеального облика города.
Залив Хайкоу считается "визитной карточкой" города, символизируя его успешное экологическое развитие. В последние годы административный центр Хайнаня активно заботится о защите окружающей среды и восстановлении защитного "зеленого" пояса вдоль береговой линии. Водно-болотные угодья играют важную роль в поддержании естественного природного баланса и чистоты прилегающей морской акватории.
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