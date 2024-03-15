Исследователи предлагают выращивание крупных питонов для экологически устойчивого производства мяса

Ученые провели исследование, в результате которого установили, что эти змеи очень быстро набирают массу в первый год жизни, потребляя при этом минимальное количество пищи.
Группа экологов из Австралии, Вьетнама и Южной Африки отмечает, что питоны на 90% эффективнее млекопитающих и птиц в преобразовании корма в пищу, что делает их привлекательным вариантом для производства мяса с минимальными затратами ресурсов.
Исследование показало, что питоны демонстрируют высокую скорость роста, даже на диете, основанной на переработанных отходах животноводства и пищевой промышленности. Они набирают вес быстро и эффективно, что делает их выращивание особенно привлекательным для сельскохозяйственных целей.
Экологи предполагают, что использование питонов для производства мяса может значительно сократить нагрузку на окружающую среду и ресурсы, благодаря их высокой эффективности в преобразовании корма в мясо и другие ценные ткани, сообщает ТАСС.
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