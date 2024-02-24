Экоактивисты провели акцию в Европе

Экоактивисты из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") перекрыли альпийский перевал Бреннер, который соединяет Австрию и Италию, блокируя одну из проезжих частей на автомобильной трассе. Они выступают за закрепление закона о защите климата в конституции и проводят протестные акции, включая блокировку транспортного движения и попытки сорвать крупные мероприятия.
Видео с акции показывает несколько десятков активистов в ярких жилетах, играющих на инструментах на дороге. После прибытия полиции дорога была освобождена, сообщает РИА Новости.
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