Долгожданное полное солнечное затмение 2024 года прошло, оставив наблюдателей за небом в предвкушении следующего небесного шоу. Хотя ожидание может показаться длительным для тех, кто жаждет подобного опыта в своем регионе, космос обещает множество будущих возможностей для энтузиастов затмений.

Краткий обзор предстоящих полных солнечных затмений по всему миру:

2 октября 2026 года: кольцевое солнечное затмение приукрасит Чили и Аргентину в Южной Америке.

в Южной Америке. 12 августа 2026 года: следующее полное солнечное затмение пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию, Россию и часть Португалии, с частичным затмением видимым в Европе, Африке и Северной Америке.

и часть Португалии, с частичным затмением видимым в Европе, Африке и Северной Америке. 2 августа 2027 года: ожидается полное солнечное затмение над пирамидами Египта , которое обещает более шести минут полной тьмы.

, которое обещает более шести минут полной тьмы. 30 марта 2033 года: в США пройдет следующее полное солнечное затмение, правда затронет лишь Аляску .

. 22 августа 2044 года: полная тьма вернется в смежные штаты США, преобразив Северную Дакоту и Монтану .

. 12 августа 2045 года: поперечное полное солнечное затмение охватит Калифорнию до Флориды, редкое зрелище для 48 нижних штатов.

до Флориды, редкое зрелище для 48 нижних штатов. 22 июля 2028 года: Австралия и Новая Зеландия увидят полное солнечное затмение.

увидят полное солнечное затмение. 25 ноября 2030 года: Намибия, Ботсвана, Южная Африка, Лесото и Австралия ожидают своей очереди.

ожидают своей очереди. 20 марта 2034 года: От Нигерии до Китая , целый ряд стран увидит этот небесный танец.

до , целый ряд стран увидит этот небесный танец. 2 сентября 2035 года: Китай , Корея и Япония будут окутаны тенью Луны.

, и будут окутаны тенью Луны. 13 июля 2037 года и 26 декабря 2038 года: Австралия и Новая Зеландия снова станут свидетелями великого природного зрелища.

снова станут свидетелями великого природного зрелища. 30 апреля 2041 года: Ангола, Конго , Уганда, Кения и Сомали присоединяются к маршруту затмений.

, Уганда, Кения и присоединяются к маршруту затмений. 20 апреля 2042 года и 9 апреля 2043 года: Юго-Восточная Азия и Россия увидят свои собственные небесные выставки.

Для тех, кто не в силах устоять перед привлекательностью этих космических феноменов, можно спланировать путешествие для наблюдения затмения.