Долгожданное полное солнечное затмение 2024 года прошло, оставив наблюдателей за небом в предвкушении следующего небесного шоу. Хотя ожидание может показаться длительным для тех, кто жаждет подобного опыта в своем регионе, космос обещает множество будущих возможностей для энтузиастов затмений.
Краткий обзор предстоящих полных солнечных затмений по всему миру:
- 2 октября 2026 года: кольцевое солнечное затмение приукрасит Чили и Аргентину в Южной Америке.
- 12 августа 2026 года: следующее полное солнечное затмение пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию, Россию и часть Португалии, с частичным затмением видимым в Европе, Африке и Северной Америке.
- 2 августа 2027 года: ожидается полное солнечное затмение над пирамидами Египта, которое обещает более шести минут полной тьмы.
- 30 марта 2033 года: в США пройдет следующее полное солнечное затмение, правда затронет лишь Аляску.
- 22 августа 2044 года: полная тьма вернется в смежные штаты США, преобразив Северную Дакоту и Монтану.
- 12 августа 2045 года: поперечное полное солнечное затмение охватит Калифорнию до Флориды, редкое зрелище для 48 нижних штатов.
- 22 июля 2028 года: Австралия и Новая Зеландия увидят полное солнечное затмение.
- 25 ноября 2030 года: Намибия, Ботсвана, Южная Африка, Лесото и Австралия ожидают своей очереди.
- 20 марта 2034 года: От Нигерии до Китая, целый ряд стран увидит этот небесный танец.
- 2 сентября 2035 года: Китай, Корея и Япония будут окутаны тенью Луны.
- 13 июля 2037 года и 26 декабря 2038 года: Австралия и Новая Зеландия снова станут свидетелями великого природного зрелища.
- 30 апреля 2041 года: Ангола, Конго, Уганда, Кения и Сомали присоединяются к маршруту затмений.
- 20 апреля 2042 года и 9 апреля 2043 года: Юго-Восточная Азия и Россия увидят свои собственные небесные выставки.
Для тех, кто не в силах устоять перед привлекательностью этих космических феноменов, можно спланировать путешествие для наблюдения затмения.
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