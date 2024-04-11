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Исследователи рассказали, когда и где ожидать следующих солнечных затмений
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:34

Исследователи рассказали, когда и где ожидать следующих солнечных затмений

Долгожданное полное солнечное затмение 2024 года прошло, оставив наблюдателей за небом в предвкушении следующего небесного шоу. Хотя ожидание может показаться длительным для тех, кто жаждет подобного опыта в своем регионе, космос обещает множество будущих возможностей для энтузиастов затмений.

Краткий обзор предстоящих полных солнечных затмений по всему миру:

  • 2 октября 2026 года: кольцевое солнечное затмение приукрасит Чили и Аргентину в Южной Америке.
  • 12 августа 2026 года: следующее полное солнечное затмение пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию, Россию и часть Португалии, с частичным затмением видимым в Европе, Африке и Северной Америке.
  • 2 августа 2027 года: ожидается полное солнечное затмение над пирамидами Египта, которое обещает более шести минут полной тьмы.
  • 30 марта 2033 года: в США пройдет следующее полное солнечное затмение, правда затронет лишь Аляску.
  • 22 августа 2044 года: полная тьма вернется в смежные штаты США, преобразив Северную Дакоту и Монтану.
  • 12 августа 2045 года: поперечное полное солнечное затмение охватит Калифорнию до Флориды, редкое зрелище для 48 нижних штатов.
  • 22 июля 2028 года: Австралия и Новая Зеландия увидят полное солнечное затмение.
  • 25 ноября 2030 года: Намибия, Ботсвана, Южная Африка, Лесото и Австралия ожидают своей очереди.
  • 20 марта 2034 года: От Нигерии до Китая, целый ряд стран увидит этот небесный танец.
  • 2 сентября 2035 года: Китай, Корея и Япония будут окутаны тенью Луны.
  • 13 июля 2037 года и 26 декабря 2038 года: Австралия и Новая Зеландия снова станут свидетелями великого природного зрелища.
  • 30 апреля 2041 года: Ангола, Конго, Уганда, Кения и Сомали присоединяются к маршруту затмений.
  • 20 апреля 2042 года и 9 апреля 2043 года: Юго-Восточная Азия и Россия увидят свои собственные небесные выставки.

Для тех, кто не в силах устоять перед привлекательностью этих космических феноменов, можно спланировать путешествие для наблюдения затмения.

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