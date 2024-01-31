Генетик Левина дает рекомендации по укреплению иммунитета через правильное питание

Генетик Алина Левина подчеркивает, что продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, такие как рыбий жир, печень трески, моллюски и водоросли, способствуют профилактике вирусных заболеваний, улучшают кровообращение и поддерживают работу мозга. Для поддержания иммунитета также важен витамин D, который можно получить из рыбы, лисичек, свиного мяса, яиц и сливочного масла.
Она также указывает на роль витамина С, который помогает распознавать и уничтожать вирусы, поддерживает здоровье кожи и сосудов. Богатые витамином С продукты включают плоды шиповника, петрушку, а также овощи, такие как перец и капуста.
Левина обращает внимание на важность цинка для выработки антител и предупреждения повышенного уровня кортизола, что может негативно сказаться на здоровье. Повышение уровня цинка рекомендуется через употребление устриц, моллюсков, говядины и орехов. Дополнительно, для избежания зимней хандры, важно восполнить дефицит витамина В12, содержащегося в моллюсках, печени, лососе, куриных яйцах и икре, сообщает News.Ru.
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