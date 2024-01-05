Ученые обнаружили клетки мозга, которые могут отвечать за переедание

Ученые обнаружили, что танициты, ответственные за восприятие сладкого вкуса, играют ключевую роль в регулировке аппетита. Эксперименты показали, что эти клетки мозга передают информацию в область, ответственную за контроль аппетита, что подчеркивает их влияние на переедание.

При расщеплении белка выделяются аминокислоты, на которые реагируют танициты, указывая на важность употребления белка для ощущения сытости.

Эти открытия открывают перспективы для разработки методов борьбы с ожирением и перееданием. Также на основе этих данных возможно создание диет, богатых аминокислотами и белками, что способствует контролю веса, сообщает Involta.