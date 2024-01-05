Ученые обнаружили клетки мозга, которые могут отвечать за переедание

Ученые обнаружили, что танициты, ответственные за восприятие сладкого вкуса, играют ключевую роль в регулировке аппетита. Эксперименты показали, что эти клетки мозга передают информацию в область, ответственную за контроль аппетита, что подчеркивает их влияние на переедание.
При расщеплении белка выделяются аминокислоты, на которые реагируют танициты, указывая на важность употребления белка для ощущения сытости.
Эти открытия открывают перспективы для разработки методов борьбы с ожирением и перееданием. Также на основе этих данных возможно создание диет, богатых аминокислотами и белками, что способствует контролю веса, сообщает Involta.
Tesla проведет отзыв более 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем в системе помощи водителю
Согласно информации от Государственного управления по регулированию рынка КНР, отзовутся импортные Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, выпущенные на китайских заводах с августа 2014 по декабрь 2023 года.
В Северной Гренландии найдены "гигантские" черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Окаменелости новой группы, названной Timorebestia, были найдены в Сириус-Пассете. Эти крупные черви, одни из крупнейших плавающих животных раннего кембрия, могли быть первыми плотоядными, колонизировавшими воды более 518 миллионов лет назад.
Ученые: регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха
Исследование в журнале Lancet Healthy Longevity показало, что регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха. Более 10 000 участников, возрастом в среднем 49 лет, были оценены в период с 1999 по 2012 год, и результаты были сопоставлены с данными о смертности до 2019 года.
Туристам рассказали, где подешевеет отдых после праздников
После новогодних праздников ожидается снижение цен на туры в ОАЭ и Египет, особенно после 15 января, согласно заявлению вице-президента АТОР Артура Мурадяна. Таиланд останется относительно дорогим, но стоимость туров на двоих в ОАЭ будет около 150 тысяч рублей, в Египте - 120-160 тысяч рублей, что сэкономит туристам 45-50% по сравнению с новогодними датами.