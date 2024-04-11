Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина подчеркнула, что черемша, несмотря на свои многочисленные полезные свойства, может быть вредной для здоровья в определенных случаях. Она указала на заболевания, при которых употребление черемши не рекомендуется, такие как язва, гастрит, колит, панкреатит и подагра, артрит, ревматизм, а также камни в почках.

Черемша содержит оксалаты, которые могут ухудшить симптомы этих заболеваний при их обострении. Кроме того, аллицин в черемше может раздражать слизистую оболочку пищеварительного тракта, что делает ее нежелательной для людей с указанными проблемами. Однако для здоровых людей черемша может быть источником антиоксидантов, витамина А и других полезных компонентов, которые благотворно влияют на иммунную систему, кожу и состояние сосудов, сообщает МедикФорум.