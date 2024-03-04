Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии

Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.

Самые сильные толчки ощущались в Алма-Ате, Казахстан. Эпицентр землетрясения обнаруживался в 31 километре к югу от крупного города страны.

В Алма-Ате и Алма-атинской области землетрясение достигало 5 баллов. Информация о точном количестве пострадавших жителях или погибших ни первой, ни второй республики пока неизвестно.