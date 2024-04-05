Сейсмические толчки были зафиксированы в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км в 17:23 по московскому времени. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
В Газе погибли семь гуманитарных работников из World Central Kitchen
Семь работников World Central Kitchen погибли под израильскими обстрелами. Удары пришлись по автомобилям, за которыми прятались сотрудники WCK.
Байден позвонил израильскому премьеру и призвал прекратить боевые действия в отношении Газы
Американский лидер Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. В ходе данного телефонного разговора Байден заявил, что осуждает действия израильских военных.
Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области
Лауреатами премии стали люди, которые добились серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.
Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 6 по 14 апреля
Зарегистрироваться для участия можно на сайте "Мосволонтер". В прошлом году проект собрал более 7000 волонтеров для более чем 100 мероприятий.