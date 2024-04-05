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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло неподалеку от Нью-Йорка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:33

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло неподалеку от Нью-Йорка

Сейсмические толчки были зафиксированы в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км в 17:23 по московскому времени. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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