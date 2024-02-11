Турция столкнулась с землетрясением

Землетрясение магнитудой 4,4, произошло на юго-востоке Турции в провинции Хаккяри.
Согласно информации от Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение произошло в районе Юксекова в 07:36 местного времени и имело глубину залегания 5,74 км. Следствия и потенциальные ущербы от этого события требуют более детального анализа и оценки, сообщает РИА Новости.
Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте
Оптимальным периодом для прекращения курения считается возраст до 40 лет, что позволяет достичь схожей продолжительности жизни с некурящими людьми. Организм начинает восстанавливаться почти полностью через 10 лет после прекращения курения.
Археологи обнаружили следы прибытия людей в Южную Америку 25-27 тысяч лет назад
Археологические исследования, проведенные в скальном убежище Санта-Элина в Бразилии, выявили новые данные о заселении Южной Америки. Открытия, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B, указывают на пребывание людей на этой территории около 25-27 тысяч лет назад.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.