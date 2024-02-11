Турция столкнулась с землетрясением

Землетрясение магнитудой 4,4, произошло на юго-востоке Турции в провинции Хаккяри.

Согласно информации от Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение произошло в районе Юксекова в 07:36 местного времени и имело глубину залегания 5,74 км. Следствия и потенциальные ущербы от этого события требуют более детального анализа и оценки, сообщает РИА Новости.