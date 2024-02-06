Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений

Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.
Этот метод дает людям время на подготовку и эвакуацию, спасая множество жизней. Несмотря на его потенциал, ученые признают, что метод требует дальнейших исследований и уточнения для улучшения точности и минимизации ложных срабатываний, сообщает NVL.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире.
Ученые из Барселоны изучили связь между уровнем счастья и материальным благополучием
Ученые из Автономного университета Барселоны опросили 2966 представителей 19 коренных народов мира и выяснили, что счастливая и полноценная жизнь возможна независимо от уровня дохода.
Диетолог Стародубова рассказала о проблеме ожирения в России и методах ее решения
Главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова объяснила, что ожирение и избыточная масса тела определяются по индексу массы тела (ИМТ), но важнее учитывать наличие осложнений и сопутствующих заболеваний при постановке диагноза.
Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами
Биологи из University of St Andrews обнаружили, что приматы, несмотря на отсутствие человеческого языка, используют мимику и жестикуляцию для гибкого и целенаправленного общения. Многие жесты обезьян оказались общими среди видов и, кажется, биологически унаследованными.