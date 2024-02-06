Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений

Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.

Этот метод дает людям время на подготовку и эвакуацию, спасая множество жизней. Несмотря на его потенциал, ученые признают, что метод требует дальнейших исследований и уточнения для улучшения точности и минимизации ложных срабатываний, сообщает NVL.