В Самаре начались испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ" для радиолокационного мониторинга поверхности Земли. Ученые Самарского университета имени академика С. П. Королева начали испытания инженерной модели, которая полностью идентична будущему космическому аппарату.

Летный образец спутника собирается и будет отправлен в космос во второй половине 2024 года.

Проект "Аист-СТ" разработан совместно с петербургской компанией "Специальный технологический центр" в рамках федеральной программы "Приоритет-2030". Наноспутник будет первым отечественным аппаратом с радиолокационной аппаратурой, предназначенным для мониторинга поверхности Земли в любых погодных условиях. Радиолокационное зондирование позволит получать точные данные о рельефе земной поверхности, обнаруживать скрытые объекты, отслеживать состояние ледников и выявлять загрязнения водных ресурсов, сообщает ТАСС.