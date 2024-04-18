В Самаре начались испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ" для радиолокационного мониторинга поверхности Земли. Ученые Самарского университета имени академика С. П. Королева начали испытания инженерной модели, которая полностью идентична будущему космическому аппарату.
Летный образец спутника собирается и будет отправлен в космос во второй половине 2024 года.
Проект "Аист-СТ" разработан совместно с петербургской компанией "Специальный технологический центр" в рамках федеральной программы "Приоритет-2030". Наноспутник будет первым отечественным аппаратом с радиолокационной аппаратурой, предназначенным для мониторинга поверхности Земли в любых погодных условиях. Радиолокационное зондирование позволит получать точные данные о рельефе земной поверхности, обнаруживать скрытые объекты, отслеживать состояние ледников и выявлять загрязнения водных ресурсов, сообщает ТАСС.
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