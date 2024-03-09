Астрономы из Канады провели исследование про вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

Опубликованные результаты на портале arXiv показывают, что ни один из более чем 1,3 миллиона известных астероидов не изменит траекторию Апофиса, направляя его к Земле в ближайшие годы.
В результате анализа орбит астероидов внутри Солнечной системы ученые пришли к выводу, что возможность столкновения существенно исключена. Даже ближайшее прохождение мимо астероида Ксантус в декабре 2026 года останется безопасным, поскольку расстояние между ними составит 10 тысяч километров, и вероятность воздействия мелких обломков также ничтожно мала, сообщает Газета.Ру.
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