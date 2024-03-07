Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта

Проседание земли, вызванное как естественными, так и антропогенными факторами, представляет геологическую угрозу, которая может привести к разрушению инфраструктуры.

Используя данные исследований оседания земель и дистанционного зондирования, ученые разработали набор обучающих данных для искусственного интеллекта. Он определил, что более 6,3 миллиона квадратных километров земли подвержены значительному оседанию, затрагивая около 2 миллиардов человек.

Наибольший риск оседания земли наблюдается в Южной Азии, а также в других странах, таких как Филиппины, Иран, Коста-Рика, Индонезия и Узбекистан. Главными факторами, влияющими на проседание, являются забор грунтовых вод, сейсмическая активность, толщина осадочных пород и другие климатические и географические параметры.

С учетом роста населения и изменения климата, увеличивается зависимость от подземных вод, что подчеркивает актуальность проблемы оседания земель в ближайшие годы, сообщает Газета.Ру.