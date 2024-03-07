Ученые создали "цифровой двойник" Земли

Международная команда ученых разработала технологию создания "цифрового двойника" Земли с целью предсказывать стихийные бедствия. Они сосредоточились на моделировании круговорота воды в части Средиземноморского бассейна, собрав данные о влажности почвы, осадках, испарениях и других факторах.

Этот цифровой двойник, основанный на облачной платформе, позволяет моделировать и визуализировать риски наводнений и других стихийных бедствий. Хотя на данный момент система содержит данные только о круговороте воды, разработчики планируют расширить ее функциональность для создания полного "цифрового двойника" Земли.

Этот проект объединяет передовые спутниковые миссии с научным сообществом и инвестициями в вычислительную инфраструктуру, что имеет решающее значение для управления последствиями изменения климата и других антропогенных воздействий, сообщает Российская Газета.