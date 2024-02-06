Британские ученые доказали, что в момент зарождения Земля была плоской

Британские ученые из University of Central Lancashire провели моделирование процесса формирования планет и обнаружили, что они начинают свое существование почти плоскими. По результатам исследования, в момент зарождения Земля также была плоской, сплющенной с полюсов на 90%.
Это объясняется гипотезой о столкновении прото-планеты Тейя с прото-Землей, в результате которого сформировались Луна и наша современная планета.
Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиком Саймоном Локом и планетологом Сарой Стюарт, подтвердило, что Тейя и Гея слились в одно космическое тело — синестий, имеющий форму пончика. От слипшейся массы оторвалась часть, ставшая Луной, а оставшаяся часть образовала Землю, которая в состоянии "пончика" с Луной находилась порядка 100 лет, сообщает МедиаПоток.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире.
Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений
Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.
Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.
Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что космонавты активно обсуждали недочеты и предложения по их исправлению после полета на МКС. Разработчики РОС теперь внимательно изучают эти рекомендации.