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Британские ученые доказали, что в момент зарождения Земля была плоской
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:58

Британские ученые доказали, что в момент зарождения Земля была плоской

Британские ученые из University of Central Lancashire провели моделирование процесса формирования планет и обнаружили, что они начинают свое существование почти плоскими. По результатам исследования, в момент зарождения Земля также была плоской, сплющенной с полюсов на 90%.

Это объясняется гипотезой о столкновении прото-планеты Тейя с прото-Землей, в результате которого сформировались Луна и наша современная планета.

Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиком Саймоном Локом и планетологом Сарой Стюарт, подтвердило, что Тейя и Гея слились в одно космическое тело — синестий, имеющий форму пончика. От слипшейся массы оторвалась часть, ставшая Луной, а оставшаяся часть образовала Землю, которая в состоянии "пончика" с Луной находилась порядка 100 лет, сообщает МедиаПоток.

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