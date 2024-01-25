Новые находки ученых свидетельствуют о существовании сложной древней экосистемы

Обнаружение остатков жизни в породах Южной Африки возрастом 3,42 миллиарда лет раскрывает биоразнообразие и сложность первых форм жизни на Земле. Исследование Геттингенского университета выявило окаменевшие останки древних микроорганизмов в породах Buck Reef Chert.
Методы анализа показывают, что эти микроорганизмы, датированные 3,42 миллиардами лет, обладали сложными метаболическими процессами, включая фотосинтез.
Результаты подчеркивают метаболическое разнообразие того времени и вызывают сомнения в представлениях о простоте микробной жизни. Открытия также могут пересмотреть хронологию появления жизни, указывая на ее возможное более раннее появление.
Исследования в Уэльсе, хоть и моложе, демонстрируют эволюцию жизни и непрерывность ее изменений на Земле. Все это содействует пониманию эволюции от ранних форм жизни до современных организмов, предоставляя более полное представление о биологической истории планеты.
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