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Новые находки ученых свидетельствуют о существовании сложной древней экосистемы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:20

Новые находки ученых свидетельствуют о существовании сложной древней экосистемы

Обнаружение остатков жизни в породах Южной Африки возрастом 3,42 миллиарда лет раскрывает биоразнообразие и сложность первых форм жизни на Земле. Исследование Геттингенского университета выявило окаменевшие останки древних микроорганизмов в породах Buck Reef Chert.

Методы анализа показывают, что эти микроорганизмы, датированные 3,42 миллиардами лет, обладали сложными метаболическими процессами, включая фотосинтез.

Результаты подчеркивают метаболическое разнообразие того времени и вызывают сомнения в представлениях о простоте микробной жизни. Открытия также могут пересмотреть хронологию появления жизни, указывая на ее возможное более раннее появление.

Исследования в Уэльсе, хоть и моложе, демонстрируют эволюцию жизни и непрерывность ее изменений на Земле. Все это содействует пониманию эволюции от ранних форм жизни до современных организмов, предоставляя более полное представление о биологической истории планеты.

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