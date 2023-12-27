Исследование предупреждает о безудержном эффекте парниковых газов, способного привести к катастрофическому потеплению планеты

Астрономы из Женевского университета и лабораторий CNRS предполагают, что водяной пар может подстегнуть этот эффект, приводя к перегреву планет, подобных Земле. Это вызывает тревогу, так как планеты могут стать аналогами Венеры, улавливая тепло и выбрасывая больше парниковых газов.

Исследование также подчеркивает сложность контроля водяного пара, который может привести к критическому повышению температуры поверхности. Подобные исследования напоминают о рисках, связанных с неконтролируемыми изменениями климата, и подчеркивают важность поиска решений для предотвращения катастроф.