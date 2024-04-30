Сразу три сейсмособытия в одном регионе зафиксировало Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. В акватории Тихого океана произошло три землетрясения. Подземных толчка магнитудой зарегистрированы на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Магнитуда первого была 4,3, а эпицентр находился на глубине около 10 км и на расстоянии 230 км от города Петропавловск-Камчатский.
Второе сейсмособытия было на глубине 79 километров. Магнитуда которого была — 4,3, а эпицентр был в акватории Тихого океана, на расстоянии 231 километра юго-восточнее того же упомянутого города.
Третье и самое мощное было уже магнитудой 5 и проходило на глубине 157 километров, 248 километрах юго-восточнее городского округа Петропавловск-Камчатского, сообщили сейсмологи.
Толчки на земле не ощущались, поэтому и разрушений и жертв нет.
Фото: flickr.com/Sergey Glavatskikh
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