Косметолог Татьяна Аюпова настоятельно предостерегает от прокалывания ушей детям, особенно с использованием пирсинг-пистолета. Она подчеркивает, что данная процедура не должна проводиться до того момента, пока ребенок не достигнет сознательного возраста и не сможет выразить свое мнение, в том числе о чувстве боли.
Пирсинг-пистолет создает не острое прокалывание, а пробивание тканей мочки, что приводит к болезненному заживлению и возможным осложнениям. Кроме того, детям нужно особенно осторожно ухаживать за ушами после прокола, избегая травматизации и воспалений, а также предотвращать возможность вырывания или зацепления украшения, что может повредить ткани, сообщает Вечерняя Москва.
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