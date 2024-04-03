Ученые разработали новое лекарство для полного восстановления слуха

Ученые из немецкой исследовательской и медицинской организации AudioCure Pharma разработали новый препарат AC102, предназначенный для восстановления слуха, утраченного из-за сильного шума. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что однократное применение этого препарата практически полностью возвращает слух.
В настоящее время проблема потери слуха от шума либо возникает моментально, либо развивается постепенно и необратимо. Существующие методы лечения этого типа потери слуха, такие как кортикостероидные препараты, не всегда эффективны. Для решения этой проблемы ученые разработали и протестировали препарат AC102.
AC102 является инъекционным препаратом, который применяется однократно. Его эффективность была успешно подтверждена на морских свинках, практически полностью восстанавливая слух у животных, потерянный из-за сильного шумового воздействия.
Препарат AC102 действует на две основные причины внезапной потери слуха: предотвращает дисфункцию наружных волосковых сенсорных клеток и защищает связи между нейронами и слуховым нервом. Исследователи отмечают высокий терапевтический потенциал препарата, который в настоящее время оценивается на добровольцах, сообщает Газета.Ру.
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