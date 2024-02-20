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Российская компания МТС начала продавать виртуальные SIM-карты через мессенджер Telegram
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:37

Российская компания МТС начала продавать виртуальные SIM-карты через мессенджер Telegram

Пользователям предоставлена возможность выбора тарифов и номеров телефонов через чат-бот. Процесс активации карты осуществляется с помощью МТС ID и QR-кода.

Представитель компании подчеркнула, что более половины граждан РФ активно используют чат-боты, что стало причиной упрощения процесса покупки eSIM. Технологический аспект Telegram позволяет обеспечить безопасное взаимодействие с пользователями и снизить уровень уязвимости к мошенничеству.

Виртуальные SIM-карты пользуются наибольшим спросом среди людей в возрасте 24-35 лет, преимущественно среди мужчин, сообщает SM.News.

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