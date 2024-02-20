Российская компания МТС начала продавать виртуальные SIM-карты через мессенджер Telegram

Пользователям предоставлена возможность выбора тарифов и номеров телефонов через чат-бот. Процесс активации карты осуществляется с помощью МТС ID и QR-кода.
Представитель компании подчеркнула, что более половины граждан РФ активно используют чат-боты, что стало причиной упрощения процесса покупки eSIM. Технологический аспект Telegram позволяет обеспечить безопасное взаимодействие с пользователями и снизить уровень уязвимости к мошенничеству.
Виртуальные SIM-карты пользуются наибольшим спросом среди людей в возрасте 24-35 лет, преимущественно среди мужчин, сообщает SM.News.
В двух штатах Индии приняли решение запретить продажу сладкой ваты
В результате обнаружения химического соединения родамина-б, вызывающего рак, в сладкой вате и других кондитерских изделиях, два штата Индии — Тамилнад и союзная территория Пудучерри — приняли решение о запрете продажи указанных продуктов.
Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом
С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.
Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию
Врач-диетолог Ольга Редина отметила, что употребление кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, может увеличить активность сердца и вызвать изменения в его работе. Алкоголь также считается опасным, особенно при частом и избыточном потреблении, что может нарушить сердечный ритм.
Telegram внедрил новую функцию
Новая функция позволяет пользователям получить подписку на Telegram Premium за отправку SMS с их телефонов. Эти SMS будут использоваться для отправки кодов авторизации другим пользователям.