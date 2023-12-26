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Дзюба получил комментарий в ответ на очередную выходку
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:53

Дзюба получил комментарий в ответ на очередную выходку

Артем Дзюба опять стал предметом обсуждения. На этот раз футболист отличился скандальным видео, в котором форвард «Локомотива» поет песню, принадлежащую фанатам «Зенита». Свое мнение высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

- Это не совсем красиво. Однако Дзюба себе такое позволяет постоянно, - сообщил Булыкин. - Его выходки для многих уже не являются сюрпризом.

Также он предложил, чтобы руководство клуба нашло способ заставить футболиста с петь специальную кричалку для команды совместно с болельщиками. Именно в этом случае, по мнению Булыкина, все останутся довольны.

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