Артем Дзюба опять стал предметом обсуждения. На этот раз футболист отличился скандальным видео, в котором форвард «Локомотива» поет песню, принадлежащую фанатам «Зенита». Свое мнение высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

- Это не совсем красиво. Однако Дзюба себе такое позволяет постоянно, - сообщил Булыкин. - Его выходки для многих уже не являются сюрпризом.

Также он предложил, чтобы руководство клуба нашло способ заставить футболиста с петь специальную кричалку для команды совместно с болельщиками. Именно в этом случае, по мнению Булыкина, все останутся довольны.