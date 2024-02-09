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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:56

"Кто есть кто?": Во время визита в Вашингтон Шольц и Кунс сделали совместное селфи

Канцлер Германии Олаф Шольц, приехав с визитом в Вашингтон, встретился в коридорах переговоров со своим двойником. Американский сенатор-демократ Крис Кунц как две капли воды похож на канцлера.

Политики повеселились, сделав на память несколько совместных селфи, где отличить их можно с трудом. Каждый из них опубликовал фото на собственной странице в соцсетях, сопроводив комментарием. "Приятно снова увидеть своего двойника Криса Кунса", - написал Шольц. Кунс, в свою очередь, сделал подпись "Кто есть кто?".

Это уже не первая встреча похожих внешне политиков. До этого они виделись в 2021 и 2023 годах.

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