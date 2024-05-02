Жители Санкт-Петербурга решили выразить свою благодарность и признательность Олимжону Ибрагимову, дворнику города, за его героический поступок. В апреле этого года Олимжон, сотрудник ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района", спас несколько человек из горящего здания, сообщает "Деловой Петербург".
Пожар произошёл 25 апреля в пятиэтажном доме на Подольской улице, 39. Олимжон стал случайным очевидцем происшествия и, не раздумывая, бросился на помощь. Он помог людям выбраться из горящих квартир и содействовал властям при размещении погорельцев в школе. Об этом ранее рассказал глава Адмиралтейского района города Сергей Оверчук, который наградил Олимжона картиной с видами Петербурга, нарисованной детьми.
Позже граждане местных районов решили отблагодарить Олимжона деньгами и собрали в социальных сетях 25 тысяч рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Earl4eg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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