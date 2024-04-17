Основатель Telegram Павел Дуров поделился своими убеждения о слежке со стороны ФБР. Признание произошло во время интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Дурова, он старается избегать посещения геополитических держав.
- Я езжу в страны, в которых уверен, что их действия соответствуют тому, что мы делаем, нашим ценностям, - сообщил Дуров, подчеркнув, что исключил из списка Россию, Китай и США.
При этом он не отрицает, что возможность для посещения у него есть, однако повышенное внимание властей и ФБР заставляет его отказаться от этого шага.
На данный момент Дуров проживает в Дубае, там же находится и штаб-квартира его детища. В 2022 году его представитель попросил не называть его российским бизнесменом, так как в Россию он больше не собирается возвращаться.
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