В Подмосковной Дубне (Особая экономическая зона технико-внедренческого типа) разработали набор для выявления туберкулеза. Разработка ученых сделана в рамках программы реализуемой при поддержке Президента России по замещению импортных лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
"Планируемый объём выпуска тестов — 300 тыс. штук год с возможностью масштабирования в два раза. Инвестиции в проект составили 70 млн руб", — заявила зампред правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, пишет RT.
Как показали, клинические исследования в Московском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере, разработка не уступает иностранным подобным, и в чем-то даже опережает.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна" — крупнейшая особая экономическая зона по количеству резидентов в Российской Федерации, сообщается на ее сайте.
Шольц считает, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла
Канцлер отрицает возможность капитуляции Киева.
Президент Украины прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
В течение 3 дней в Мюнхене (Германия) состоится конференция по безопасности. На неё прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, о чём он написал в своём Telegram-канале.
Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию
На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.
Владимир Путин с рабочим визитом посетил несколько городов Урала
15 февраля в аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) приземлился борт номер один. В столицу Урала с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин.