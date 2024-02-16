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В Дубне создали новый текст на туберкулез
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:06

В Дубне создали новый текст на туберкулез

В Подмосковной Дубне (Особая экономическая зона технико-внедренческого типа) разработали набор для выявления туберкулеза. Разработка ученых сделана в рамках программы реализуемой при поддержке Президента России по замещению импортных лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

"Планируемый объём выпуска тестов — 300 тыс. штук год с возможностью масштабирования в два раза. Инвестиции в проект составили 70 млн руб", — заявила зампред правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, пишет RT.

Как показали, клинические исследования в Московском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере, разработка не уступает иностранным подобным, и в чем-то даже опережает.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна" — крупнейшая особая экономическая зона по количеству резидентов в Российской Федерации, сообщается на ее сайте.



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