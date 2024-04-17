В результате непредвиденного наводнения в Дубае российские туристы оказались в затруднительном положении, застряв как в аэропортах, так и в гостиницах. Несмотря на сложности, некоторым удалось обеспечить временное размещение в отелях, в то время как другие ожидали вылета в терминалах аэропорта.

Туроператоры активно взяли на себя организацию трансферов и размещения для своих клиентов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, они делают все возможное, чтобы свести к минимуму неудобства. Многие туристы были размещены в гостиницах, а также предоставлены сведения о планах вывоза из страны.

Несмотря на исключительные обстоятельства, авиакомпании частично возобновили свои рейсы из аэропорта Дубая. Это позволило пассажирам начать возвращаться домой. В то время как некоторые рейсы были задержаны, другие ожидались с небольшой задержкой.

Ситуация продолжает развиваться, однако усилия туроператоров и авиакомпаний направлены на минимизацию неудобств для туристов, застрявших в Дубае, и обеспечение их безопасного возвращения домой, сообщает Tourdom.Ru.