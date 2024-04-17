В Дубае объявлен оранжевый уровень опасности из-за критической ситуации, вызванной обильными дождями. Метеорологи прогнозируют продолжение нестабильных погодных условий до среды. Ливень привел к затоплению улиц, торговых центров и многих других мест, оставив многих людей заблокированными в помещениях.
Общественный транспорт парализован, и люди вынуждены обращаться к частным такси или искать помощи у незнакомцев. В социальных сетях появились видеоролики с залившимися торговыми центрами.
Несмотря на это, торговые центры остаются открытыми для туристов, приоритетом остается безопасность клиентов и персонала. Около 2,5 тыс. российских туристов находятся в заточении в аэропортах ОАЭ и сталкиваются с неудобствами и отсутствием необходимых услуг, сообщает Турпром.
ИИ-технологии и электромобили приведут к росту спроса на медь
Главный экономист Trafigura предсказывает, что к 2030 году дополнительно потребуется миллион тонн меди для центров обработки данных и систем ИИ.
Рогов: загранпаспорта украинцев без справки из военкомата могут быть аннулированы
Несколько стран будут пользоваться этим правилом, чтобы решить вопрос с мобилизацией на Украине.
Из аптек пропало популярное лекарство от аритмии Соталол
Недостаток лекарства Соталол в российских аптеках вызывает тревогу у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот доступный и эффективный препарат обладает антиаритмическим, антиангинальным и гипотензивным действием.
Wildberries запускает продажу автомобилей на маркетплейсе
С 18 апреля на Wildberries стартуют продажи автомобилей марки Chery. Это будет первый автомобильный бренд в каталоге маркетплейса, объявила пресс-служба компании.