В Дубае объявлен оранжевый уровень опасности из-за критической ситуации, вызванной обильными дождями. Метеорологи прогнозируют продолжение нестабильных погодных условий до среды. Ливень привел к затоплению улиц, торговых центров и многих других мест, оставив многих людей заблокированными в помещениях.

Общественный транспорт парализован, и люди вынуждены обращаться к частным такси или искать помощи у незнакомцев. В социальных сетях появились видеоролики с залившимися торговыми центрами.

Несмотря на это, торговые центры остаются открытыми для туристов, приоритетом остается безопасность клиентов и персонала. Около 2,5 тыс. российских туристов находятся в заточении в аэропортах ОАЭ и сталкиваются с неудобствами и отсутствием необходимых услуг, сообщает Турпром.