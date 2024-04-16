Вторник в Дубае был омрачен мощным ливнем, вызвавшим серьезные проблемы для горожан и туристов. Власти призвали оставаться внутри помещений из-за наводнения, которое закрыло несколько автомобильных трасс и вызвало оползень с образованием кратера.

Грозы и штормовой ветер сопровождались градом, наносящим ущерб автомобилям и домам. Несмотря на это, сообщений о пострадавших не поступало.

Дубайский метрополитен также был затоплен, что привело к отмене рейсов и перенаправлению самолетов в соседние аэропорты. В Омане, соседнем с Эмиратами, число погибших от наводнения достигло 18 человек. На данный момент о погибших в Дубае нет сообщений от властей, сообщает Турпром.