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Спасатели Забайкальского края вытащили двух человек из искореженной машины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:24

Спасатели Забайкальского края вытащили двух человек из искореженной машины

Автомобиль Land Cruiser 6 апреля перевернулся на 11-м километре региональной трассы Могойтуй - Боржигантай в Могойтуйском районе, сообщили представители МЧС по Забайкальскому краю. Информация о происшествии опубликована персональном Телеграм-канале ведомства.

Как говорится в тексте, машина перевернулась так, что оказалась лежащей на крыше. Приехавшие спасатели справились с деблокированием дверей и смогли вытащить пострадавших. После этого водитель и пассажир отправились в руки врачей.

Всего месяц назад, 9 марта похожее ДТП закончилось не так хорошо. На трассе Могойтуй - Сретенск - Олочи машина слетела и перевернулась, при этом погиб водитель. Пассажи остался жив, но пострадал.

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