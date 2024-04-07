Автомобиль Land Cruiser 6 апреля перевернулся на 11-м километре региональной трассы Могойтуй - Боржигантай в Могойтуйском районе, сообщили представители МЧС по Забайкальскому краю. Информация о происшествии опубликована персональном Телеграм-канале ведомства.
Как говорится в тексте, машина перевернулась так, что оказалась лежащей на крыше. Приехавшие спасатели справились с деблокированием дверей и смогли вытащить пострадавших. После этого водитель и пассажир отправились в руки врачей.
Всего месяц назад, 9 марта похожее ДТП закончилось не так хорошо. На трассе Могойтуй - Сретенск - Олочи машина слетела и перевернулась, при этом погиб водитель. Пассажи остался жив, но пострадал.
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