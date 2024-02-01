По предварительным данным, два человека пострадали в результате аварии пяти грузовиков и трех легковушек на Урале. Машины попали в массовое ДТП на 78 км федеральной трассы "Екатеринбург - Тюмень".
Движение транспорта перекрыто в оба направления из-за перевернутых машин, и экстренные службы проводят ликвидацию последствий ЧП, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. Проезд возможен черз Сухой Лог.
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