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Житель Екатеринбурга был осужден и приговорен к 15 годам колонии за изготовление наркотиков
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:00

Житель Екатеринбурга был осужден и приговорен к 15 годам колонии за изготовление наркотиков

Свердловский городской суд приговорил жителя Екатеринбурга к 15 годам лишения свободы за изготовление наркотических веществ.

Ранее стало известно, что мужчина арендовал коттедж, развернул на его участке химическую лабораторию, где произвёл 10 килограмм мефедрона.

Мужчину приговорили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: незаконное производство наркотических веществ и хранение, перевозка наркотиков в особо крупных размерах. По предварительным данным, осуждённый будет пребывать в исправительной колонии строгого режима, куда помещён сроком - 15 лет лишения свободы.

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