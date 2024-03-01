Начальник штаба армии США похвалил российскую армию

Американский военный и начальник штаба армии США отметил ряд достоинств российских солдат.

Российская армия хорошо адаптируется под любые условия и обстоятельства в зоне боевых действий, а также снабжена эффективными средствами защиты и борьбы с БПЛА (беспилотный летательный аппарат), подчеркнул начальник штаба.

В январе президент Владимир Путин заявил, что российской армии необходимо опережать противника в области разработок беспилотников. Грамотное применение дронов на поле боевых действий помогает увеличить эффективность российской армии.