Дрон ВСУ повредил здание МФЦ в Херсонской области

Дрон ВСУ нанёс удар по МФЦ в Новой Каховке, Херсонская область. Из-за позднего времени суток в нем не оказалось людей, поэтому среди пострадавших никого не значится. Но важный объект для проведения операций с заявлениями и документами граждан сильно поврежден.

Также ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому зданию в посёлке Чернянка, Херсонская область, данную информацию привёл в своём Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Алексеенко также пообещал, что все социальные объекты восстановят, а людям предоставят всю необходимую гуманитарную помощь.