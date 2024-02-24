Со 2 марта водители смогут оформить краткосрочный полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев

Нововведение, предложенное Центральным Банком России, призвано облегчить процесс страхования автомобилей для тех, кто не планирует долгосрочного использования транспортного средства. Инициатива предполагает установление верхней границы цены для краткосрочных полисов, которая не может превышать стоимость обычного годового полиса ОСАГО для данного автовладельца.
При расчете цены таких полисов страховщики должны учитывать срок действия договора, возраст и опыт водителя, а также другие факторы. Предполагается, что новый вид полисов будет востребован теми, кто планирует использовать автомобиль временно, например, при перепродаже, для участия в выставках или фестивалях, а также при аренде на короткий срок или поездках на дачу, сообщает Газета.Ру.
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